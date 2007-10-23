Кінематографісти публічно вибачилися за “Внука Гагаріна”

Творці кінофільму "Внук Гагаріна" принесли публічні вибачення дочкам першого космонавта Олені та Галині Гагаріним під час прес-конференції, присвяченій судовому процесу в зв`язку з цією картиною. Як повідомляє, режисер та актор Андрій Панін пояснив, що сестри не приймають вибачень від знімальної групи. "Це жахлива помилка і жахлива ситуація. Ми вибрали таку фігуру нашої історії, ім`я якої неможливо зганьбити. Це добре кіно, якого дуже мало сьогодні. І нам хочеться вибачитися, якщо ми когось образили", - сказав Панін.

Олена і Галина Гагаріни в серпні 2007 року подали до суду проти творців кінофільму, визнавши, що фільм містить інформацію, яка не відповідає дійсності, і що згадка імені їхнього батька в картині неправомірна. На слуханні 5 жовтня 2007 року суд прийняв сторону позивальниць і заборонив використовувати в назві фільму і в діалогах прізвище першого космонавта СРСР. Кінокомпанія "Централ партнершип", яка фінансувала створення картини, має намір оспорити вердикт і вже подала касаційну скаргу в Мосміськсуд.

Через те, що картина є предметом судового розгляду, її не зміг показати жоден телеканал, для якого вона була куплена. Автори "Внука Гагріна" наполягають на тому, що їх фільм - некомерційний, отже, ніхто не мав наміру отримати з нього вигоду.

Lenta.ru