Кінематографісти публічно вибачилися за “Внука Гагаріна”
Дочки Гагаріна вибачення не приймають
|Постер до фільму ”Внук Гагаріна” з сайту ruskino.ru
Олена і Галина Гагаріни в серпні 2007 року подали до суду проти творців кінофільму, визнавши, що фільм містить інформацію, яка не відповідає дійсності, і що згадка імені їхнього батька в картині неправомірна. На слуханні 5 жовтня 2007 року суд прийняв сторону позивальниць і заборонив використовувати в назві фільму і в діалогах прізвище першого космонавта СРСР. Кінокомпанія "Централ партнершип", яка фінансувала створення картини, має намір оспорити вердикт і вже подала касаційну скаргу в Мосміськсуд.
Через те, що картина є предметом судового розгляду, її не зміг показати жоден телеканал, для якого вона була куплена. Автори "Внука Гагріна" наполягають на тому, що їх фільм - некомерційний, отже, ніхто не мав наміру отримати з нього вигоду.