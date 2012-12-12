Жадан готує «Нові розділові»

Сергій Жадан та агенція АртПоле представляють спільний проект, що носить назву «Нові розділові».

Як зазначають організатори, цей проект «балансує на межі між медіа-виставою і поетичним перформансом. В основі цього проекту є як вже знайомі тексти з різних збірок, так і зовсім нові. Прочитаний автором текст доповнюватиме візуалізація, що поєднує впізнавані образи і абстракції, друкований текст і окремі графічні символи. Нові розділові задаватимуть напрямок, інтонацію, настрій, самі лишаючись тишею… Перформанс супроводжуватиметься живим експериментальним звукорядом — задля великої прогулянки в створені поетом світи».

Першими з «Новими розділовими» зможуть ознайомитися іванофранківці, а потім – жителі столиці.

Програма перформансів:

13 грудня — Івано-Франківськ, Культурно-мистецький центр Є (вул. Незалежності, 31), початок о 19:00 / вхід за попередньою реєстрацією: 093 679 9712 та ye-filatov@ukr.net

15 грудня — Київ, ПРОСТІР (пров. Белінського, 5, біля ст. метро «Університет»), початок о 18:00 / вхід за попередньою реєстрацією: 097 308 1897 та info@artpole.org

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