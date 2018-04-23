УПЦ МП та ПРУ проти вулиці ім. Мазепи у Києві

У Києві дискутують про те, чи перейменовувати вулицю Січневого повстання у вулицю Івана Мазепи.

Проти такої ідеї висловилася низка партій, а також Православна церква Московського патріархату.

Раніше заступник київського мера, секретар Київради Олесь Довгий заявив, що це питання буде розглянуте на найближчому засіданні Київради.

Зокрема, проти того, аби вулицю Січневого повстання називали на честь українського гетьмана Івана Мазепи, Партія Регіонів. Вона аргументує свою позицію тим, що це, по-перше, дорого.

По-друге, як кажуть представники регіоналів у Київраді, більшість мешканців цієї вулиці, за їхньою інформацією, нібито проти зміни назви.

Називати вулицю іменем гетьмана, який був відлучений від російської церкви вважають "блюзнірством" православні Московського патріархату. Зважаючи, що саме на цій вулиці розташована Києво-Печерська лавра. Тому церква пропонує повернути вулиці Січневого повстання стару назву – Нікольська - на честь святого Миколая-Чудотворця.

Раніше Київрада заявила про плани перейменувати близько 130 київських вулиць. На це, як кажуть у мерії, треба близько мільйона гривень. Але пізніше київські чиновники почали казати, що на це у бюджеті немає грошей.

Між тим, деякі науковці та історики не раз наголошували на необхідності перейменувати вулиці у Києві, що носять імена радянських діячів, які брали участь у репресіях проти українців.

Так, наприклад, в українській столиці досі є Комуністична вулиця, вулиця Артема, Якіра тощо.

Водночас, багато киян також висловлюють невдоволення тим, що вулиці переназивають іменами інших діячів, а не повертають їм їхні давні назви.

Марата Шокало, Бі-Бі-Сі