Оголошено короткий список Книги року BBC 2012

15:44, 13 грудня 2012
Культура
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У двох номінаціях

BBC Україна оголосила короткі списки в номінаціях Книга року BBC 2012 та Дитяча Книга року BBC 2012, що представлені у партнерстві з Культурною програмою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).

До короткого списку у номінації Книга року BBC 2012 увійшли такі твори:

Юрій Винничук, “Танго смерті”
Андрій Кокотюха, “Червоний”
Таня Малярчук, “Біографія випадкового чуда”
Дзвінка Матіяш, “Історія про троянди, дощ і сіль”
Ярослав Мельник, “Телефонуй мені, говори зі мною"

До короткого списку у номінації Дитяча Книга року BBC 2012 увійшли такі твори:

Іван Андрусяк, “Вісім днів із життя Бурундука”
Леся Воронина,Клацнути “Таємне Товариство Боягузів та Брехунів”
Світлана Прудник, “Як знайшлися літери”
Володимир Рутківський, “Сторожова застава”
Оксана Сайко, “Новенька”

Переможці в обох номінаціях будуть оголошені у вівторок, 18 грудня, на церемонії нагородження, що відбудеться у Конгрегаційній залі Києво-Могилянської академії. Автор-переможець у кожній номінації отримає премію 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. Видавництва, де вийшли друком книжки переможців, отримають право використовувати логотип конкурсу Книга року ВВС на всіх наступних виданнях цих книжок.
 

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