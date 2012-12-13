Оголошено короткий список Книги року BBC 2012

BBC Україна оголосила короткі списки в номінаціях Книга року BBC 2012 та Дитяча Книга року BBC 2012, що представлені у партнерстві з Культурною програмою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).

До короткого списку у номінації Книга року BBC 2012 увійшли такі твори:

Юрій Винничук, “Танго смерті”

Андрій Кокотюха, “Червоний”

Таня Малярчук, “Біографія випадкового чуда”

Дзвінка Матіяш, “Історія про троянди, дощ і сіль”

Ярослав Мельник, “Телефонуй мені, говори зі мною"

До короткого списку у номінації Дитяча Книга року BBC 2012 увійшли такі твори:

Іван Андрусяк, “Вісім днів із життя Бурундука”

Леся Воронина,Клацнути “Таємне Товариство Боягузів та Брехунів”

Світлана Прудник, “Як знайшлися літери”

Володимир Рутківський, “Сторожова застава”

Оксана Сайко, “Новенька”

Переможці в обох номінаціях будуть оголошені у вівторок, 18 грудня, на церемонії нагородження, що відбудеться у Конгрегаційній залі Києво-Могилянської академії. Автор-переможець у кожній номінації отримає премію 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. Видавництва, де вийшли друком книжки переможців, отримають право використовувати логотип конкурсу Книга року ВВС на всіх наступних виданнях цих книжок.

