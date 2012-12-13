Помер останній полковник УПА

Сьогодні, 13 грудня, на 92-му році життя помер полковник УПА, кавалер Золотого хреста бойової заслуги Василь Левкович. В.Левкович був останнім із живих командирів УПА такого рангу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центр Центру досліджень визвольного руху.

За даними прес-центру, В.Левкович - один із двадцяти нагороджених військовою нагодою Української повстанської армії Золотим хрестом бойової заслуги.

Від часу вступу в УПА у березні 1943 року пройшов шлях від чотового до командира Воєнної округи «Буг», у лютому 1946 року отримав високе звання майора Повстанської армії. А наприкінці того ж року йому присвоєно звання полковника, яке командування армії присвоїло посмертно, вважаючи його загиблим.

«17 грудня 1946 року чекісти оточили його криївку, звідки витягли тіло отруєного димом командира. Слідство тривало близько року, В.Левкович був ув’язнений в Тюрмі на Лонцького у Львові та слідчій в’язниці МГБ у Києві на Короленка (нині Володимирська). 22 липня 1947 року військовий трибунал військ МВД Київської області засудив В.Левковича до 25 років виправно-трудових таборів. Він повністю відбув строк покарання і був звільнений з Дубравного табору 7 грудня 1971 року», - повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Також зазначили, що вийшовши на волю, В.Левкович продовжив свою боротьбу з радянською владою, вимагаючи перегляду вироку і визнання його військовополоненим, а не злочинцем. До здобуття незалежності України не визнавав себе громадянином СРСР, узявши паспорт лише незалежної України.

Прощання з В.Левковичем відбудеться у суботу, 15 грудня, у Львові у храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11, костел Єзуїтів).