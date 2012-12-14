ЗМІ: знайшли раніше невідому казку Андерсена

У національному архіві Данії знайшли нову, раніше невідому казку Ганса Христіана Андерсена "СальнА свічка".

Як повідомляє «5 канал» з посиланням на данські ЗМІ, справжність знахідки - вже підтвердили експерти.

Виявлений рукопис - один із ранніх творів всесвітньо відомого казкаря. Г.Андерсен написав його, ще коли був школярем. На манускрипті стоїть автограф майстра, а адресований він пані Банкефлод. Це жінка, у якої майбутній письменник позичав книги у дитинстві. Казка - про свічку, яка була самотньою і нещасною, допоки не зустріла вогонь, а з ним знайшла і сенс життя.

Куратор музею Андерсена Ейнар Стіг Аскгаард розповів, що це - раніше невідомий твір Г.Андерсена. «Автор написав його ще у дитинстві, тож знахідка є найстарішим шедевром всесвітньо відомого казкаря", - сказав він.