У Чернівцях відбудеться свято відкриття Різдвяного ярмарку

15 грудня о 16:00 на Соборній площі у Чернівцях відбудеться свято відкриття щорічного Різдвяного ярмарку, який триватиме до 20 січня 2013 року. У цьому році він буде не схожий на попередні. Більше місяця, окрім традиційної для подібних різдвяних ярмарків торгівлі, жителі міста матимуть змогу зануритися в казкову атмосферу.



Особлива програма чекає на дітей. «Подарувати казку дітям!» - така головна мета благодійного фонду FIRTASH Foundation, який виступив організатором чернівецьких новорічних і різдвяних свят. Засновники фонду Дмитро і Лада Фірташ хотіли, перш за все, створити атмосферу веселого й теплого свята для дітей та всієї родини з національним колоритом. Тому, окрім традиційної новорічної карпатської красуні-ялинки, на Соборній площі встановлено Палац Діда Мороза, виконаний в традиціях класичної слов`янської архітектури зі справжнім різдвяним вертепом. У Палаці на дітей чекають веселощі, забави, і, звичайно ж, Дід Мороз. Маленькі мешканці міста також отримають можливість безкоштовно покататися на поні та конях. На Соборній площі встановлено 40-метровий льодову ковзанку, яка буде безкоштовною для жителів міста. Святкова програма включає виступ національних українських музичних і танцювальних колективів.



У цьому році буде також випечено величезний пряник-медівник, який розріжуть під час святкування відкриття і роздадуть безкоштовно всім бажаючим. Пряник важить 152 кілограми, а його розмір становить 1,25 х 2,5 метра при товщині 45 см.

Завдяки фінансовій підтримці фонду FIRTASH Foundation головна ялинка міста, та й вся Соборна площа, будуть особливо яскравими, оскільки кількість гірлянд і ялинкових прикрас в цьому році рекордна.

Інформація про фонд:



Благодійний фонд FIRTASH Foundation - це приватний благодійний фонд, заснований відомим українським бізнесменом Дмитром і його дружиною Ладою Фірташ.



Головна мета фонду - довгострокова і системна підтримка освіти та культури в Україні, підвищення творчого та інтелектуального потенціалу української молоді.

Пріоритетні напрями фонду:

- підтримка талановитої і цілеспрямованої української молоді з активною життєвою позицією;

- сприяння вивченню української мови, історії та культури України в Західній Європі;

- підтримка української культури, збереження та відродження національної, культурної та духовної спадщини.