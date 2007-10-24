У Геркуланумі відновлять пошуки втраченої античної бібліотеки

Пошуки бібліотеки текстів античних авторів на Віллі папірусу в Геркуланумі повинні поновитися після восьмилітньої перерви. Згідно повідомлень стародавніх істориків, на віллі зберігалися десятки тисяч сувоїв, але за 250 років розкопок вдалося виявити близько 1800 папірусу, зазначає The Telegraph.

Вілла папірусу, зруйнована виверженням Везувію у 79 році нашої ери, була закладена Луцієм Кальпурнієм Пізоном, тестем Юлія Цезаря. Похоронена під товстим шаром вулканічного попелу, вона була частково розкопана ще в XVIII столітті швейцарським археологом Карлом Вебером. Згодом вивчення вілли продовжувалося, але до кінця XX століття, принаймні, третина її території залишається недослідженою.

У 1999 році розкопки Вілли папірусу були припинені через необхідності проведення обширних робіт консервацій і публікації матеріалів останніх років археологічних робіт.

Нові розкопки будуть профінансовані Інститутом гуманітарних досліджень Паккарда (Packard Humanities Institute), Євросоюзом і провінцією Кампанья. На перший рік робіт виділено близько семи мільйонів доларів.

Lenta.ru