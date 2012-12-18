Винничук знову виграв конкурс Книга року BBC 2012

18 грудня BBC Україна оголосила переможців конкурсу Книга року BBC 2012 та Дитяча Книга року ВВС 2012, що представлені у співпраці з Культурною програмою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).

Переможцем у номінації "Книга року ВВС 2012" став Юрій Винничук з романом “Танго смерті” (Харків, Фоліо, 2012) (це вже друга перемога для львівського письменника: 2005 року - було нагороджено його книгу "Весняні ігри в осінніх садах" ).

Переможцем у номінації "Дитяча книга року ВВС 2012" стала Леся Воронина з книгою “Таємне Товариство Боягузів та Брехунів” (Київ, Грані-T, 2012).

Член журі конкурсу Книга року ВВС 2012, головний редактор ВВС Україна Ніна Кур’ята зазначила: “Цьогорічні конкурсанти в обох номінаціях потішили нас надзвичайною кількістю фантастичних та містичних сюжетів, де головні герої подорожують епохами та паралельними світами. Думаю, це свідчить про те, що і письменники, і читачі вже готові до ще більш складного відображення реальності у сучасній українській літературі”.

Член журі конкурсу, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Віра Агеєва поділилася своїм враженням від книги-переможця "Танго смерті": "У своєму романі Юрій Винничук створив захопливий сюжет та зробив акцент на історичні факти, що дає можливість побачити різнобарвне життя Львова між першою та другою світовими війнами. Відмінністю літературного стилю Юрія Винничука є те, що він із великою майстерністю вміє поєднати комічне із трагічним".

Цього року, вперше у восьмирічній історії існування конкурсу Книга року ВВС, було представлено нову номінацію – Дитяча Книга року ВВС 2012. Говорячи про переможця у цій номінації, Віра Агеєва відзначила: "Книга Лесі Ворониної "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" розповідає про сміливість, що завжди перемагає. Тільки ті, хто здатні подолати власний страх, зможуть врятувати планету, заполонену жахливими прибульцями. Герої книги також черпають силу у скарбах, що приховані в нашому історичному минулому. Скарби прадідуся головного героя Лесі Ворониної допомогли йому подолати неймовірні перешкоди та забезпечити перемогу Добра".

Автори-переможці отримали нагороду у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. Нагороди переможцям вручили Артем Лісс, голова Європейського департаменту BBC World Service, та Джонатан Чарльз, Директор департаменту внутрішніх та зовнішніх зв`язків з громадськістю ЄБРР, що відповідає за Культурну програму банку.

