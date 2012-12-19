Одразу після «апокаліпсису» киян запрошують на «Сотворення світу»

22 грудня о 19:00 в букарні «Бабуїн» (вул. Симона Петлюри, 10) «Франко Фест» презентує проект «Сотворення світу» – поєднання музики, поезії, відвертих розмов про Івана Франка та його творчість.

Культурний проект «Франко Фест» розширює свою діяльність і відбувається тепер не тільки влітку, а протягом всього року.

Перший захід у Києві під емблемою «Франко Фесту» відбудеться в перший день після «кінця світу», але, як ми знаємо, на зміну старому приходить нове, - зазначають організатори .

У програмі:

• Розмова про Франка: Брати Віталій та Дмитро Капранови (письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі)

• Концерт гурту «Гапочка»

• Акустичний виступ Сергія Підкаури

У Львові проект «Сотворення світу» відбудеться 20 грудня, в арт-кав’ярні «Квартира, 35» разом з літературознавцем, перекладачем, публіцистом Юрком Прохаськом та з гуртом Rock-H.

До наступного літнього фестивалю організатори планують здійснювати літературні зустрічі, театральні вистави, імпровізації, концерти, виставки, перформанси та інші заходи у різних містах задля створення тієї України, про яку мріяв Іван Франко.

Контакти: media.frankofest@gmail.com, тел. 0933499059 Андрій Кришталь

facebook.com/franko.festival, vk.com/franko.fest, twitter.com/frankofest, frankofest.org.ua

Довідка: «Франко Фест» вперше відбувся 27-29 липня 2012 року у Нагуєвичах, рідному селі Івана Франка. Протягом трьох днів на трьох сценах фестивалю виступали відомі українські музичні гурти, відбувалися перфоманси, театральні виступи та читання творів Франка відомими українськими письменниками, істориками, літературознавцями.