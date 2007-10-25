У Сімферополі пройде свято сала й вина

3 листопада в Сімферополі влаштують свято сала і свято вина.

На Святі сала жителів і гостей міста пригостять бутербродом площею близько 13 квадратних метрів, на виготовлення якого буде потрібно 50 кілограм сала і 130 буханок хліба, повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міської ради.

На святі вина буде організована дегустація і продаж продукції фермерів, колективних сільськогосподарських підприємств Криму, винзаводів.

Крім того, 3 листопада в Сімферополі пройде традиційний осінній сільськогосподарський ярмарок. До Сімферополя з низки сільськогосподарських районів Криму буде привезено 900 тонн продукції. Планується, що ціни на ярмарку будуть на 40-50% нижче ринкових. Так, яловичину рекомендовано продавати за ціною 16-17 гривень, масло рослинне - по 6 гривень.

"Ми контролюватимемо, щоб ці ціни були виконані, тоді успіх ярмарку буде забезпечений", - зазначив віце-мер Сімферополя Анатолій Квокша.