У Тернополі запровадять уроки графіті

15:01, 25 жовтня 2007
Культура
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"Краще малювати, ніж пити й курити"

У Тернополі запровадять уроки графіті.

Як повідомив УНІАН голова міської асоціації графіті Олексій СТАНЬКО, проводитимуть такі уроки в центрі дитячої творчості. “Ми вийшли з такою ініціативою на міське управління освіти, і там погодилися. Бо краще, щоб діти вчилися себе творчо виражати, а не пили чи курили по дворах”, - сказав він.

За словами О.СТАНЬКА, уроки він та його колега проводитимуть у суботу та неділю. Робитимуть це на громадських засадах. “Будуть теоретичні заняття і практичні. Навчатимемо дітей малювати узори графіті в різних стилях, а також основам дизайну, як робити художній малюнок. Спочатку вчитимемо малювати їх на аркушах і на дошці, а вже навесні, коли у них будуть навики - на стінах огорожі на вул. Вояків дивізії “Галичина”, яку мерія офіційно відвела для таких цілей”, - поділився планами О.СТАНЬКО. Потім , за його словами, ці діти братимуть участь у фестивалях графіті, які організовуватиме асоціація.

“Ми схвалюємо таку ідею, оскільки дітям це цікаво, і добре, що їх навчать культурно виражати свої творчі пориви. Потім вони зможуть проявити свої навички на конкурсах”, - сказав заступник начальника міського управління культури Петро КОВЧ. На його думку, навчання школярів графіті зменшить кількість хаотичних малюнків на стінах будівель міста, оскільки дітей привчать малювати у спеціально відведеному місці.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2007 року міськвиконком прийняв рішення виділити для графітників у Тернополі залізобетонну стіну на вул. Вояків дивізії “Галичина”, що відділяє дорогу від залізничних колій. Правда, дозволено малювати не на всій конструкції, а на 100-метровій її ділянці - від проспекту Бандери до вул. Паркової. Після того, як усю стіну замальовують малюнками графіті, її через деякий час забілюють, після чого графітники знову мають можливість робити нові малюнки.

 

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