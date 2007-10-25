Китайські композитори почали боротьбу з ”вульгарною” музикою в Інтернеті

Група з сорока китайських композиторів виступила проти розповсюдження "вульгарної" поп-музики через Інтернет.

"Працівники музичної індустрії повинні чинити опір потоку неналежних матеріалів і вульгарності. Вони повинні зосередитися на створенні й розповсюдженні в мережі прекрасної музики, яку так люблять слухати люди, і особливо молодь", - йдеться у заяві композиторів.

Як приклад супротивники "вульгарної" музики наводять, зокрема, пісню Na Yi Ye ("Та сама ніч"). У ній йдеться про хлопця і дівчину, які перебрали алкоголю і провели ніч разом.

Петиція, що стосується розповсюдження "вульгарної" музики в Інтернеті, з`явилася услід за кампаніями, направленими на боротьбу з порнографією, забороною відвертих телевізійних реаліті-шоу і вигнанням "сексуальних звуків" з радіостанцій Китаю.

Lenta.ru