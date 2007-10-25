Київрада перейменувала вулицю Січневого повстання на Івана Мазепи

Вулицю Січневого повстання у Печерському районі Києва рішенням Київради перейменовано на вулицю Івана Мазепи.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 71 з 96 присутніх депутатів Київради. Проти був лише один.

Рішення прийнято з метою вшанування пам’яті одного з найвидатніших гетьманів України та враховуючи рішення Київради від 20.11.1997 «Про повернення деяких історичних назв і перейменування на відзнаку 80-річчя пам’ятних подій української революції 1917-1920 років».

Депутати доручили Київській міськдержадміністрації вжити необхідних організаційно-правових заходів на виконання прийнятого рішення.

На брифінгу перед початком засідання сесії секретар Київради Олесь ДОВГИЙ підкреслив, що це перейменування є дуже важливим в історичному сенсі, оскільки І.Мазепа має безпосереднє відношення до зазначеної вулиці. Зокрема, за його даними, Вознесенська церква та жіночий монастир, які тут розташовані, зведені за кошти І.Мазепи, крім того, за його ж кошти зведено кам’яний мур Києво-Печерської Лаври та проведено низку будівельних робіт на її території. На переконання О.ДОВГОГО, таке перейменування та повернення історичної назви вулиці не викличе дискомфорт мешканців будинків, які проживають на зазначеній вулиці.

Як зазначається у проекті рішення, видатний український гетьман, який керував Україною більш як 20 років, “віддав багато сил та коштів на відродження гетьманської України”. “Його державні справи виявились надзвичайно сучасними та модерними, гідними наслідування. І.Мазепа підняв на високий рівень інтелект, духовність та національну свідомість України, поставивши її в один ряд з високо розвиненими європейськими країнами”, зазначається в документах.

Перейменування вулиці, згідно з проектом рішення, не потребує додаткових фінансових витрат.