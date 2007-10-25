Ющенко доручив Януковичу відзначити 90-у річницю подвигу Героїв Крут

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів розробити та затвердити план заходів у зв`язку з 90-ю річницею подвигу Героїв Крут.

Відповідний Указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, уряд повинен розробити план проведення заходів із вшанування пам`яті Героїв Крут - покладення квітів до їх могил, інших пам`ятних місць, пов`язаних із цією подією та її героями, а також до пам`ятних знаків борцям за незалежність України доби Української революції 1917-1921 років.

Також Кабмін має організувати: експозиції та виставки, проведення тематичних вечорів, конференцій, інших виховних заходів у вищих, у тому числі військових, навчальних закладах, а також уроків патріотизму у загальноосвітніх навчальних закладах.

Крім того, уряд має забезпечити видання наукових праць, збірників документів та матеріалів з історії Української революції 1917-1921 років, пов`язаних, зокрема, з подіями біля станції Крути у січні 1918 року; створення художнього фільму, присвяченого Героям Крут.

Крім того, Президент доручив Кабміну, Київській міській державній адміністрації забезпечити спорудження на Аскольдовій могилі у столиці пам`ятника Героям Крут, а також благоустрій прилеглої території. При цьому Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації мають затвердити плани заходів із вшанування пам`яті Героїв Крут та забезпечити їх виконання.

Водночас Державний комітет телебачення та радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення заходів щодо вшанування пам`яті Героїв Крут.