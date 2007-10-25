Чим би захоплювався Сальвадор Далі, якби був живий?

Створення відеоігор, дослідження материнських стовбурних клітин, складні механізми мозкової діяльності – ось деякі з питань, які б сьогодні цікавили Сальвадора Далі, котрий пристрасно захоплювався сучасним мистецтвом і наукою.

Така постановка проблеми об`єднала десяток дослідників із різних країн, які зібралися на читання у Мадриді, Барселоні і Фігересі під назвою "Мистецтво, наука й Далі".

Мета зустрічі – з`ясувати, які види мистецтва, науки й технології зацікавили б Далі, якби він був живий, сказав Хосеп Перейо, директор читань, які у вівторок проходили в мадридському студентському центрі, у середу – у барселонському дослідницькому центрі, а у четвер – в театрі-музеї Фігереса.

У вівторок зустріч була присвячена аналізу нових реалій, таких, як відеоігри й видозміна дійсності. Це питання надзвичайно цікавило Далі, як показують його різні оптичні експерименти з тривимірним і подвійним зображенням або пошуки четвертого вимірювання, пояснює директор Центру вивчення творчості Далі Монсеррат Агер.

У середу учасники читань торкнулися різних аспектів душі, творчості і нервової діяльності, якими займався ще Далі й у вивченні яких було досягнуто значного прогресу з моменту його смерті в 1989 році: це і материнські стовбурні клітини, теорія ДНК або механізми мозкової діяльності.

Останній день читань було присвячено аналізу підсумків зустрічі, організованої Державним суспільством культурної спадщини (SECC) міністерства культури Іспанії та організаціями, які проводять читання.

Voz De Galicia (переклад Inopressa)