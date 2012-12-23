Яворівський вирішив грюкнути дверима в НСПУ

Народний депутат України Володимир Яворівський заявив про вихід із Національної спілки письменників України.

Про це він повідомив на своєму сайті.

«Рік тому, за активної підтримки влади, Національну спілку письменників України очолила лояльна до цієї влади група літераторів. До керівних органів Спілки не ввійшли такі знакові письменники як: Р.Іваничук, Марія Матіос, В.Шкляр, Д.Павличко, В.Базилевський, В.Шевчук, А.Курков, А.Крим, П.Засенко, Р.Лубківський, М.Рябий та інші», - зазначив В.Яворівський, який очолював НСПУ з 2001 по 2011 роки.

За його словами, «згодом стало абсолютно очевидним, що донедавна державотворча, державозахисна, опозиційна до влади письменницька Спілка, що заснувала Товариство української мови, Народний Рух, Демократичну партію, була штабом Помаранчевого здвигу – перетворюється на мовчазного сателіта Партії регіонів».

«Де її голос, коли йде тотальна русифікація? Де її голос, коли в Україні знову з`явилися політв’язні? Чому вона відмовчується, коли Україну на налигачі тягнуть в «обновльонний» Союз? Де її голос, коли Табачник (Дмитро Табачник – міністр освіти і науки – УНІАН)переписує нашу історію, закриває українські школи? Де її голос, коли з Держбюджету зникає рядок і сума на підтримку української мови? Де її голос, коли в Україні нищаться унікальні історичні пам’ятки? Де її голос, коли в Україні зменшується кількість україномовних книжок?», - запитує політик.

«Натомість, сірі, невідомі українському суспільству «кардинали», копіюють Азарова, валячи на «попєрєдніков» творчу та організаційну неспроможність, відсутність громадянської позиції, розповсюджуючи брудні, не підтверджені жодним офіційним документом, вигадки. Все – як у «регіоналів», - констатує В.Яворівський.

«Пантюки, сидоржевські, барни – хто знає їх в Україні? Одначе, вони, уже гризучись між собою, силкуються робити літературну політику, перетворюючи вільне письменницьке товариство в примітивний тераріум», - наголошується в заяві.

«Тому я виходжу із членів НСПУ. На моє місце можете взяти «найгонорарнішого» нині автора (правда плагіатора) прізвище якого відомо в Україні всім», - додав В.Яворівс