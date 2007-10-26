Берлінський кінофестиваль покаже ретроспективу Бунюеля

Оргкомітет Берлінського кінофестивалю, який пройде з 7 по 17 лютого 2008 року, оголосив про проведення масштабної ретроспективи фільмів іспанського класика Луіса Бунюеля (1900-1983). У програму включено не тільки режисерські досліди Бунюеля, але і ті картини, до яких він писав сценарії або які він продюсував, повідомляється у прес-релізі фестивалю.

Бунюель був приречений стати класиком кінематографу з першого свого фільму - 17-хвилинної короткометражки "Андалузький собака"(1929), знятою за участю Сальвадора Далі.

У 1930 році другий фільм режисера - "Золоте століття" - заборонили у Франції як "антиклерикальний". Згодом не одну картину Бунюеля не допускали до показу, зокрема, "Вірідіана" (1961) була заборонена особисто генералом Франко, що, втім, не перешкодило Бунюелю одержати "Золоту пальмову гілку" в Каннах за цей фільм. У 1972 році режисер одержав премію "Оскар" за "Скромну чарівність буржуазії". Його останній фільм - "Цей смутний об`єкт бажання" (1977) - номінувався на "Оскар", але залишився без нагороди.

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