Берлінський кінофестиваль покаже ретроспективу Бунюеля
11:32, 26 жовтня 2007Культура
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У програму включено всі фільми, до яких він мав відношення
|Кадр із фільму Луіса Бунюеля ”Андалузький собака” з сайту filmreference.com
Бунюель був приречений стати класиком кінематографу з першого свого фільму - 17-хвилинної короткометражки "Андалузький собака"(1929), знятою за участю Сальвадора Далі.
У 1930 році другий фільм режисера - "Золоте століття" - заборонили у Франції як "антиклерикальний". Згодом не одну картину Бунюеля не допускали до показу, зокрема, "Вірідіана" (1961) була заборонена особисто генералом Франко, що, втім, не перешкодило Бунюелю одержати "Золоту пальмову гілку" в Каннах за цей фільм. У 1972 році режисер одержав премію "Оскар" за "Скромну чарівність буржуазії". Його останній фільм - "Цей смутний об`єкт бажання" (1977) - номінувався на "Оскар", але залишився без нагороди.
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