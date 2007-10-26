Козаки закликали українців дати відсіч російській імператриці

Українське козацтво висловлює рішучий протест проти встановлення в українських містах пам’ятника російської імператриці Катерини ІІ і закликає усіх громадян України до громадянського спротиву таким акціям.

Про це йдеться у переданому УНІАН Зверненні українського козацтва до українського народу та державних органів влади України щодо збереження і вшанування національної пам’яті.

Звертаючись до співгромадян, українські козаки підкреслюють, що “національна пам’ять зберігає багато героїчних, але разом з тим і трагічних сторінок історії. Однією з таких трагедій для України було правління у ХVІІІ столітті російської імператриці Катерини ІІ, якій сьогодні невідомо з яких причин хочуть встановити пам’ятники в містах Одесі та Сімферополі”.

Говорячи про “заслуги” Катерини ІІ, українські козаки зазначають, що “наш народ сотні років не знав, що таке кріпацтво”, і лише Катерина ІІ “спромоглася закріпачити й відняти свободу у кожного українського селянина, а також заборонити йому говорити й писати на своїй рідній мові”.

“Наш народ дотримувався християнських чеснот, а ця російська імператриця відзначилася руйнуванням та закриттям багатьох величних українських православних храмів, серед яких і давній козацький Києво-Межигірський монастир”, йдеться у зверненні.

Українські козаки висловлюють переконання, що встановлення пам’ятників Катерині ІІ та іншим іноземним поневолювачам України у будь-якому місті нашої держави “буде не лише постійно дестабілізувати політичну ситуацію, але й розпалювати міжнаціональну та міжконфесійну ворожнечу в українському суспільстві”.

Також українські козаки попереджають, що у випадку відсутності відповідної реакції на їхнє звернення державних центральних та місцевих органів влади залишають за собою право “діяти згідно з козацькими звичаями оборони своєї рідної землі, історії та національної пам’яті”.

Як повідомляв УНІАН, пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ планується відкрити в Одесі 27 жовтня. Рішення про встановлення в Одесі монумента Катерині II прийняли депутати міськради, мотивуючи його тим, що з 1900 до 1920 року в Одесі існував пам`ятник Катерині II, поки його не знесли більшовики. Тепер його вирішено іменувати пам`ятником «Засновникам Одеси».

У Севастополі пам’ятник Катерині ІІ передбачено спорудити до 225-ї річниці міста.