Ющенко наполягає на завершенні реконструкції заповідника у Батурині

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що реконструкція Державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» у Батурині має бути завершена до жовтня наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Батурині Чернігівської області на нараді з питань стану виконання заходів, спрямованих на розвиток заповідника «Гетьманська столиця».

Президент нагадав, що 13 листопада 2008 року в Україні пройдуть заходи з нагоди 300-річчя «Батуринської трагедії». В. ЮЩЕНКО підкреслив, що до цього часу має відбутись повна підготовка до цього заходу. «Жовтень наступного року - це крапка», - сказав Президент.

При цьому він висловив переконання, що у разі консолідації зусиль різних відомств, меценатів, козацтва, громадських організацій за 8-10 місяців можна здійснити цю роботу.

Президент дав ряд доручень, необхідних для виконання поставленого завдання.

Зокрема, він доручив голові Чернігівської ОДА Володимиру ХОМЕНКУ спільно з керівництвом лісового господарства області підготувати все необхідне для козаків, які за два тижні з’їдуться до Батурина з усієї України саджати дерева.

Також він доручив місцевій владі завершити роботу по передачі доріг «Укравтодору», оскільки об’єкт у Батурині має національне значення.

У свою чергу «Укравтодору» В.ЮЩЕНКО доручив здійснити усі проектні роботи з тим, щоб уже у грудні цього року розпочати реконструкцію доріг як на під’їзді до Батурина, так і в самому Батурині.

Також Президент повідомив, що планує оголосити загальнонаціональний конкурс для архітекторів, які мають представити скульптури українських гетьманів, що жили у Батурині, і в першу чергу – скульптуру Івана Мазепи.

При цьому він зауважив, що держава бере на себе зобов’язання по фінансуванню і виготовленню пам’ятників Пилипу Орлику та Івану Мазепі.

Також В.ЮЩЕНКО доручив місцевій владі почати відбудову фортеці і палацу, в якому жив І.Мазепа. Він зауважив, що фортеця має бути центральною спорудою гетьманської столиці.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що щойно розмовляв з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, який підтвердив, що фінансування реставраційних робіт, передбачених постановою Кабінету міністрів від 26 липня 2001 року, будуть забезпечені у повному обсязі.

Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що планує у грудні оголосити загальнонаціональну ініціативу про передачу експонатів з приватних колекцій та інших музеїв у Музей українського гетьманства в Батурині.