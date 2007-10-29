Гран-прі “Молодості” поїде до Ізраїлю

Гран-прі 37-го Міжнародного київського кінофестивалю “Молодість” отримав фільм “Мандри оркестру” ізраїльського режисера Ерана КОЛІРІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо на урочистій церемонії закриття фестивалю, яка відбулася 28 жовтня в палаці “Україна”.

Статуетку “Скіфський олень” та диплом на 10 тис. дол. ізраїльському митцю вручив голова журі фестивалю іранський режисер Мохсен МАХМАЛЬБАФ. Разом з тим спеціальний приз журі отримав фільм “Каліфорнійська мрія” режисера Крістіана НЕМЕСКУ з Румунії.

Приз за кращий повнометражний ігровий фільм та 2 тис. 500 дол. отримав фільм Флоріана ҐААҐА «Холтрейн» (Німеччина/Польща).

Приз імені Іва Монтана кращому молодому актору чи актрисі у розмірі 1000 євро отримала росіянка Анна БЕГУНОВА за роль у фільмі «Жорстокість» режисера Марини ЛЮБАКОВОЇ.

Призом $1000 за кращий фільм програми „Панорама українського кіно 2006-2007” було нагороджено фільм «Вільний Сашко» В’ячеслава КАТЕЛЕВСЬКОГО.

А призом «За внесок в розвиток українського кіно» від Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», головою наглядової ради якого є Катерина ЮЩЕНКО, нагороджено Ганну ЧМІЛЬ – голову Державної служби кінематографії України.