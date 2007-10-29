У Києві відбудеться вечір, присвячений 100-річчю від дня народження Ольжича

Третього листопада в Будинку вчителя у Києві відбудеться ювілейний вечір, присвячений 100-річчю від дня народження учасника українського визвольного руху, визначного громадсько-політичного діяча, вченого, поета і публіциста Олега Ольжича.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив його син Олег КАНДИБА, який прибув в Україну з Канади 27 жовтня.

У ювілейному вечорі братимуть участь народні артисти України Галина ЯБЛОНСЬКА, Лариса ХОРОЛЕЦЬ та інші.

Напередодні, 31 жовтня у Національному університеті ім.Т.Г.Шевченка відбудеться круглий стіл, присвячений О.Ольжичу.

О.КАНДИБА планує провести зустрічі у різних вищих навчальних закладах, у тому числі і в Житомирі, де народився його батько.

Працюватиме пересувна виставка фотографій з життя і творчості О.Ольжича.

8-11 листопада відбудеться десятий Київський міжнародний книжковий ярмарок «Книжковий світ» присвячений 100-річчю О.Ольжича.

Довідка УНІАН. О.Ольжич, справжнє ім’я і прізвище якого Олег Кандиба, - син поета Олександра Олеся, народився 21 липня 1907 року у Житомирі. У 1923 р. сім’я Кандиб емігрувала. О.Ольжич навчався у Карловому університеті у Празі, спеціалізувався з історії, зокрема, археології. Здобув світове визнання своїми дослідженнями пам’яток Трипільської культури. З початку 30-х років стає відомим як поет.

У 30-х роках О.Ольжич присвячує себе українській національній визвольній боротьбі, вступає в ОУН. Як заступник голови Проводу ОУН О.Ольжич керує розбудовою мережі ОУН, організовує адміністративне, громадське та політичне життя, зокрема? Українську національну раду у Києві, бере участь у створенні газети «Українське слово».

У грудні 1941 року німці заборонили вихід «Українського слова», співробітників газети було заарештовано і незабаром страчено.

У травні 1944 року О.Ольжича за підпільну антинімецьку діяльність було заарештовано у Львові, а у червні закатовано у концтабірній в’язниці у Саксенгаузені.