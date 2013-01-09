Пейзажна алея набуде продовження (фото)

Творчий дует у складі Костянтина Скритуцького та Федора Баландіна у ці післяноворічні дні завершує працю над новим масштабним проектом – тематичним дитячим майданчиком, що стане продовженням Пейзажної алеї, одного з улюблених місць відпочинку киян.

«Два світи» - таку назву дали митці своєму новому дітищу. Перший зі світів населяють персонажі, що їх важко назвати позитивними: Варан, Павук, Скорпіон і Черепаха.

Всі вони символізують негативні сторони невпорядкованої економіки: хабарництво, контрабанду, ухиляння від сплати податків. Річка-Гривня відділяє цей світ від іншого.

Тож із їхнього хижого і несправедливого світу відвідувачі зможуть через Місток Закону потрапити до Другого світу, справедливого і чесного, в якому твердо стоять Крани Добробуту, де багато гарних яскравих фруктів і навіть із заводського димаря замість брудного диму здіймається угору клумба-квітник. Проект здійснено за ініціативи Національного Банку України.

Відкриття нового об’єкта відбудеться в понеділок 14 січня. Дорослим і малим гостям буде представлено також віршований путівник по Двох світах, автором якого став поет Олександр Ірванець.

Таким чином центр столиці збагатиться іще одним цікавим і нестандартним місцем для прогулянок та відпочинку.

Фото - Федора Баландіна