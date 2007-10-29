”Іронія долі-2” вийде на екрани раніше запланованої дати

Геміні фільм, дистриб’ютор стрічки Іронія долі-2 та її продюсери, вирішили перенести прем`єру сиквела стрічки Ельдара Рязанова Іронія долі, або З легким паром! на більш ранню дату, щоб побити рекорд касових зборів у російському прокаті.

Таким чином прем`єра Іронії долі-2 Тимура Бекмамбетова відбудеться в грудні, а не січні, як було заплановано раніше. Крім того, фільм обіцяють два роки не випускати на телеекран, щоб зацікавити і тих, хто звичайно чекає телепрем’єри.

За сюжетом нового фільму в героїв стрічки Рязанова з`являються діти (син Лукашина і дочка Надії та Іполита) між якими відбуваються ті ж події, що і між їхніми батками.

Дотепер найбільш касовим фільмами російського прокату були Денний дозор та Пірати Карибського моря. На краю світу, чиї збори перевищили $34 млн. Однак гендиректор кінодистриб’ютора Геміні/Fox Михаель Шліхт заявив, що сподівається перекрити цей рекорд мінімум у півтора рази: за його оцінками, Іронія долі-2 може зібрати в прокаті $45-50 млн.

Кореспондент.net