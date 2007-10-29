До списку 100 геніїв сучасності потрапив українець

Серед сотні геніїв сучасності є українець. Це художник Іван Марчук. Він посів 72 місце у переліку, складеному Британською консалтинговою компанією СинЕктікс. До списку також увійшли троє росіян.

Перелік склали на основі опитування, яке провели влітку серед британців. Перше місце списку розділили швейцарський хімік Альберт Хоффман і британський комп`ютерний геній Тім Бернерс-Лі.

Згідно з дослідженням, найбільше сучасних геніїв живуть у США. На другому місці - британці. У цьому списку значаться 15 жінок, зокрема авторка "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг та актриса Меріл Стріп. Чимало тут і людей, причетних до поп-культури, скажімо, музиканти Пол Маккартні і Девід Боуї, режисер Квентін Тарантіно, письменник Стівен Кінг. Геніями визнані також Далай-лама, Нельсон Мандела і Усама бен Ладен, професія якого позначена словом "ісламізм".

5 канал