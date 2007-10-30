Український 9-метровий рушник приїхав до Польщі

Українці, що проживають у Польщі, у неділі одержали можливість долучитися до всеукраїнської акції Рушник національної єдності. З такою ініціативою виступило Посольство України в Польщі.

Рушник довжиною 9 метрів і шириною 1 метр вишивали впродовж декількох місяців майстри народної вишивки з цілої України. Варшава стала першою закордонною зупинкою, де українці з різних куточків Польщі могли приєднатися до підтримки давньої української традиції вишивання.

Місцеві українці самі привезли із собою сімейні реліквії й організували імпровізовані експозиції: сорочок, спідниць, обрусів, рушників, покривал, повідомляє Німецька хвиля.

За словами виконуючого обов`язки директори Бюро освіти Варшавської мерії Йоланти Ліпшиц: "Посол України в Польщі Олександр Моцик підтримав цю ідею. У понеділок до акції зможуть приєднатися українці прикордонного Перемишля".

Завершальним етапом акції стане урочисте вручення шедевра народного мистецтва Верховній Раді.

Рушник національної єдності - це полотно, придбане ще в травні в селі Мухарів, і виткане ще в 50-55 роках минулого століття, виполоскане в Дніпрі, а з 7 червня 2007 року в Запорожжі на острові Хортиця почали його вишивати.

На полотні знаходиться древо життя, на якому розташовані 27 квіток - за кількістю адміністративних центрів України. У центрі золотом вишитий Національний Герб України.

Кореспондент.net