Готуються до друку нові книги українських народних казок

Збиранню, впорядкуванню та літературній обробці цієї серії Микола Зінчук, старший науковий працівник Інституту Українознавства Міністерства освіти і науки України, присвятив понад 30 років.

Упродовж цього часу вдалося зібрати близько 3,8 тисячі казок, що є визначним національним культурним надбанням.

Вже сьогодні видавництво «Навчальна книга – Богдан» пропонує Вам казки чотирьох етнографічних регіонів України – Бойківщини, Гуцульщини, Покуття та Буковини, що побачили світ у 8 книгах серії "Золота пектораль".

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