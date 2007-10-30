Готуються до друку нові книги українських народних казок
10:25, 30 жовтня 2007Культура
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Це унікальна 24-томна серія
Збиранню, впорядкуванню та літературній обробці цієї серії Микола Зінчук, старший науковий працівник Інституту Українознавства Міністерства освіти і науки України, присвятив понад 30 років.
Упродовж цього часу вдалося зібрати близько 3,8 тисячі казок, що є визначним національним культурним надбанням.
Вже сьогодні видавництво «Навчальна книга – Богдан» пропонує Вам казки чотирьох етнографічних регіонів України – Бойківщини, Гуцульщини, Покуття та Буковини, що побачили світ у 8 книгах серії "Золота пектораль".
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