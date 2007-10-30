Ірина Білик вийшла заміж

Співачка Ірина Білик і танцюрист Дмитро Дікусар стали подружжям. Весільна церемонія відбулася в Ріо-де-Жанейро, де молодожони провели медовий тиждень. Спочатку парочка романтично відсвяткувала день народження Діми, якому 24 жовтня виповнилося 22 роки, а через три дні, 27 жовтня, вони одружилися за бразильськими традиціями. Подробиці торжества поки невідомі, оскільки пара тільки сьогодні вночі повернулася з весільної подорожі. Офіційної реєстрації шлюбу в Україні поки не було, а весільна церемонія в казковому Ріо, як повідомили в одному із загсів столиці, не має юридичної сили. А чи узаконять шлюб бразильські наречені в столичному загсі, в PR-службі артистки поки умовчують. Нагадаємо, що пара спочатку хотіла одружитися на Кубі, але в останню мить передумала.

Вже 3 листопада Ірина Білик відправляється в тур по Україні. Першими слухачами нової програми артистки "Мы будем вместе" стануть харків`яни.

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