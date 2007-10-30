Фреску да Вінчі розмістили в Інтернеті

Всі деталі знаменитої фрески Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" тепер можна буде розглянути в Інтернеті: у мережі розміщено зображення фрески з розширенням в 16 мільярдів пікселів.

"Таємна вечеря" в міланському монастирі Санта Марія делла Граціє була виконана між 1495-1497 роками. Фреска вважається найбільш зрілим і закінченим твором да Вінчі.

Через застосованої художником техніки, що поєднувала масло з темперою, розпис став псуватися ще на початку XVI століття, і в даний час частини фрески серйозно пошкоджені.

Тепер у всіх поціновувачів мистецтва, які мають доступ до Інтернету, з`явилася можливість в деталях розглянути "Таємну вечерю".

Фото фрески, поміщене на спеціальному сайті в Інтернеті, є в 1600 разів якіснішим фото, ніж зображення, яке можна отримати звичайною цифровою камерою з матрицею в 10 млн. пікселів.

За словами куратора проекту Альберто Артіолі, якість зображення не втрачається навіть при багатократному збільшенні і дозволяє розглянути буквально кожен міліметр розпису.

"Ви можете побачити те, як Леонардо добивається прозорості стаканів - те, чого зазвичай ви не побачите. Крім того, ви можете побачити, в якому стані зараз знаходиться фреска", - говорить Артіолі.

Масштаб збитку, заподіяного часом "Таємній вечері", став предметом дискусії на цьому тижні. Як повідомила італійська газета Corriere della Serra, введена в дію в 1990-і роки система фільтрації повітря не запобігла псуванню фрески.

За інформацією газети, рівень забруднення повітря частинками пилюки в монастирі Санта Марія делла Граціє за останні два

роки збільшився втричі.

Частинки, на думку реставраторів, осідають на поверхню фрески і формують пиловий шар, прискорюючи руйнування розпису.

Проте влада Мілану заявляє, що пилюка, яку приносять туристи, не несе загрози для "Таємної вечері". Щороку монастир Санта Марія делла Граціє відвідують 350 тисяч людей.

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