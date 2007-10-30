У Полтавській області встановлено пам`ятник миргородським козакам

У місті Миргород Полтавської області встановили пам`ятник миргородським козакам, а перед краєзнавчим музеєм посадили сквер козацької слави.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник є скульптурою козака з люлькою в руці і двома пістолетами за поясом. Поряд зі скульптурою скоро встановлять гармату і ядра.

«Ми мріяли про це давно. Знадобилися гроші і час», - заявив мер міста Олександр ПАУТОВ.

За його словами, вартість пам`ятника перевищила 100 тис. грн.

Скульптор пам`ятника Дмитро ШУЛІК, який створив пам`ятник Марусі Чурай у Полтаві і Св. Миколаю в Комсомольську, розповів, що в образі одного козака він втілив мужність, силу, сміливість і завзятість всього українського козацтва.

Нагадаємо, миргородські козаки відзначилися в 1638 році в битвах проти польських гетьманів. Миргородський козачий полк був також відомий під час визвольної війни Богдана Хмельницького. А миргородський козак Данило Апостол був обраний гетьманом України.