Лауреати премії імені Володимира Винниченка названі в Кіровограді

За кілька днів до відзначення свого 17 дня народження редакція газети «Народне слово» назвала трьох лауреатів премії імені Володимира Винниченка, засновниками якої і є це видання.

Престижна обласна премія імені Володимира Винниченка існує з часу заснування газети «Народне слово». За сімнадцять років редакція відзначила цілу когорту кіровоградців, які зробили значний внесок у розбудову економіки, культури, соціальної сфери нашого міста та області. Як зазначив незмінний редактор газети Валерій М’ятович, це відомі підприємці, політики, письменники та культурні діячі, які нестандартно мислять та постійно рухаються тільки вперед.

Цьогорічними лауреатами стали Тетяна Ткаченко, директор обласного художнього музею, Павло Штутман – директор холдингу «Гідрокомплект» та Сергій Шевченко – кандидат історичних наук викладач Кіровоградського державного педагогічного університету імені Винниченка.

Кожен з лауреатів - фахівець своєї справи, в якій вже досяг певних вершин, але жоден з них на цьому не зупиняється. Тетяна Ткаченко за невеликий заявила про себе, як про енергійного та талановитого керівника і організатора. За кілька років колекція музею збільшилась удвічі, а число відвідувачів не в кілька разів.

Павло Штутман – успішний керівник холдингу до якого входять сім підприємств машинобудування.

Сергій Шевченко вже не перший рік співпрацює з газетою «Народне слово», друкуючи свої публікації про історію рідного краю.

ХайВей