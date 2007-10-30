”Презентація загальнонаціональної акції „7 природних чудес України”

В УНІАН з трансляцією на “5 каналі” відбудеться прес-конференція на тему: “Презентація загальнонаціональної акції „7 природних чудес України”. Учасники: ініціатор акції Микола Томенко, голова Державної служби туризму і курортів Анатолій Пахля, директор Інститут геологічних наук НАН України Петро Гожик, президент Національної радіокомпанії України Віктор Набруско (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter