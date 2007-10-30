Воплі Відоплясова відзначають 20-річчя

Сьогодні, 30 жовтня, український гурт Воплі Відоплясова (ВВ) відзначає 20-річний ювілей. Дебютний виступ ВВ був 30 жовтня 1987 року в Києві. Це відбулося на фестивалі Київського рок-клубу, де ВВ відразу було визнано Кращий гуртом року.

У рамках ювілейних заходів 3 листопада Воплі Відоплясова відіграють у Києві акустичний концерт під назвою Всеукраїнський квартирник, на якому виконають усі свої старі хіти.

Київський концерт, що пройде 3 листопада на сцені Жовтневого палацу, стане початком концертного туру музикантів, що охопить десять українських міст. Крім того, ВВ виступлять також у Москві (22 грудня).

Розклад найближчих концертів ВВ:

03 листопада - Київ (Акустичний концерт. Жовтневий палац. Початок о 19-00.)

11 листопада 2007 - Львів (Оперний театр)

13 листопада 2007 - Тернопіль (Палац культури Березіль ім. Леся Курбаса)

21 листопада 2007 - Черкаси

23 листопадуа 2007 - Одеса (Концерт-хол Сади Перемоги)

22 грудня 2007 - Москва

31 грудня 2007 - Трускавець (Оздоровчий комплекс Ріксос)

Нагадаємо, що у вересні цього року ВВ випустили перший у своїй колекції DVD архівних записів за назвою Воплі Відоплясова. Відеоколекція.

Корреспондент.net