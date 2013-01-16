Національний художній музей може спіткати доля Гостинного двору

Наукові співробітники музею стурбовані можливим продажем і перепрофілюванням історичної будівлі, в якій розташовується НХМУ.

Історичну будівлю Національного художнього музею України, побудовану архітектором Городецьким, - так званий Будинок з левами - може спіткати доля Гостинного двору або Музею історії Києва: під виглядом реконструкції її можуть приватизовувати і змінити призначення. Тільки отримавши державний захист, музей може починати довгоочікуваний і необхідний процес реконструкції. Таке побоювання у коментарі ZN.UA висловив завідувач науково-дослідним відділом графіки НХМУ Данило Нікітін.

Зокрема, повідомив він, під час представлення співробітникам музею Програми розвитку НХМУ, підготовленої новим керівництвом, з`ясувалося, що ще у 2009 році будівля музею втратила охоронний статус, гарантований державою. Постановою Кабміну №928 від 3 вересня будівля музею з якихось причин була виключена з відповідного реєстру пам`ятників, в якому вона знаходилася ще з кінця 70-х років. Будівлі немає також і в переліку пам`яток, які не підлягають приватизації.

За словами Нікітіна, співробітники музею побоюються, що це відкриває шлях до можливого відчуження і перепрофілювання будівлі музею (як це нещодавно сталося, наприклад, з Гостинним двором).

Таку загрозу співробітники вбачають, зокрема, у масштабній реконструкції, передбаченій вищевказаною Програмою розвитку. Більше того, ця програма також передбачає паралельне створення депозитарію-сховища (туди планується тимчасово перемістити всю колекцію музею, фактично "заморозивши" його діяльність). Але не у центрі Києва, а, наприклад, на околиці столиці. Співробітники НХМУ звертають увагу, що це розриває зв`язок між різними частинами музею і може перешкоджати його належному функціонуванню.

У свою чергу, співробітники музею підготували альтернативну Програму розвитку. У ній вони пропонують передати в користування НХМУ ділянку по вул. Інститутській 3. За словами Нікітіна, їхня програма передбачає реалізацію проекту цього масштабного розвитку музею, а не згортання його діяльності, як це пропонують автори Програми, розглянутої Музейною радою при Мінкультури ще в грудні, але досі не опублікованої.

Зазначимо також, що 14 січня 2013 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №2010, яким пропонується внести будівлю Національного художнього музею України (НХМУ) на вул. Грушевського,6, у перелік пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації. Авторами законопроекту виступили народні депутати Олександр Бригинець, Олесь Доній і Андрій Павловський.