Вандали викорчували священне оливкове дерево Платона

Залишки священного оливкового дерева Платона, в тіні якого великий грецький філософ навчав учнів у 5-му столітті до нашої ери в своїй академії, в ніч на четвер викорчували вандали, повідомляють грецькі ЗМІ. Дерево росло неподалік від аграрного університету Афін.

За переказами, це було одне з 12 оливкових дерев академії, які відростали від священного оливкового дерева - подарунок богині Афіни, яка перемогла у змаганні з Посейдоном і стала покровителькою міста, названого на її честь. Дерево сильно постраждало в середині 1970-х років, коли в нього врізався автобус, що втратив управління. Розщеплений стовбур спиляли і помістили в спеціальній вітрині в аграрному університеті, а від величезного кореня, що залишився, пішли нові пагони, повідомляють РІА «Новости».

На думку фахівців, зловмисників було кілька - корінь важив від 250 до 350 кілограмів, і одна людина не змогла б винести його. Можливо, вандали викорчували корінь, щоб пустити його на дрова.