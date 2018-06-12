Свята річка Йордан: поїздка до місця хрещення Ісуса Христа

Как известно Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи в водах реки Иордан. С тех пор существует традиция омовения в Иордане, которой следуют все паломники, хотя бы однажды побывавшие на Святой Земле. Благодаря туристической компании «Тайки Турз» - опытного организатора паломнических маршрутов, руководитель проекта "УНИАН-Религии" в прошлом году посетила Иорданию. Река Иордан. Почти две тысячи лет люди приходят к берегам библейской реки, с надеждой после омовения получить исцеление души и тела. За это время неоднократно изменялись русло реки и границы государств, по которым текут ее воды. Неизменными остались человеческая вера в Божию помощь и возможность чуда для каждого. Раз в год, 19 января, в день Крещения Господнего, когда Иерусалимский Патриарх Феофил III служит праздничный молебен на Иордане, наступает мгновение, когда воды реки поворачивают вспять и текут в обратном направлении. Так очевидно и неоспоримо Господь являет людям Свою силу и Божественную благодать. Поворот реки Иордан вспять на Крещение ВИДЕО В реку Иордан окунаются семь раз, погружаясь с головой. («И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. – 4 Цар., 5:14 ). Все, кому когда-либо приходилось окунаться в Иордане, помнят, какое сильное течение имеет эта река, потому списать это чудо на какое-то природное явление, которое случается из года в год 19 января именно во время молебна Патриарха, – никому в голову не приходит. Да и десятки тысяч людей, которые приезжают на праздник, тому свидетели – все они видели это необычное явление своими глазами. Как знать, может и две тысячи лет назад, река так же потекла вспять во время Крещения Иисуса Христа, когда «отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь». На мемориальной стене у входа в Ярденит на разных языках мира написано: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1, 9-11). Паломники, посещающие Святую Землю, всегда хотели окунуться, а некоторые – принять крещение в священных водах Иордана - самой известной реки на Земле, в которой соединились истории Ветхого и Нового заветов. Событие, произошедшее в этих водах, имеет важнейшее значение для христиан всего мира, поэтому людям было необходимо обрести символическое место крещения Христа. Комплекс "Ярденит", Израиль. Место, где Иордан вытекает из Тивериадского озера. Согласно ранней версии, принято было считать, что место крещения расположено на западном берегу реки Иордан, на территории Израиля, в окрестностях Каср-эль-Яхуд (арабск. - «иудейский дворец») на территории Палестинской автономии. Но с 1967 года, после войны, этот участок был закрыт. Для омовения паломников в 1981 году Израиль выделил территорию в месте, где Иордан вытекает из Тивериадского озера. Там и был построен комплекс, который получил название «Ярденит». Эта территория, разумеется, не являлась историческим местом крещения Иисуса Христа, но вполне справлялась со своей символической функцией и была единственным местом, обеспечивающим свободный доступ к реке. Старое русло реки Иордан, поселок Вади-эль-Харар, Иордания. Место крещения Иисуса Христа. По этим ступеням шел сам Спаситель.

В 1996 году, в результате археологических раскопок вдоль восточного берега реки Иордан, международная группа ученых обнаружила подлинное место крещения Спасителя. Это место находится в Иордании, неподалеку от места, где Иордан впадает в Мёртвое море - в долине Бетани, в поселке Вади-эль-Харар (араб. - «журчащая вода»). Место крещения оказалось на сорок метров восточнее нынешнего Иордана. С V века река существенно изменила русло и отступила от места крещения. Существует древнейшее доказательство, которое указывает на место крещения Христа – это мозаичная карта древней Палестины VI века, найденная в православном храме - в церкви святого Георгия, в Мадабе. Мозаичная карта древней Палестины VI века в церкви святого Георгия, в Мадабе. Говорят, именно с помощью этой карты ученые обнаружили неоспоримое место крещения - квадратную мраморную основу греческой колонны, на вершине которой когда-то был крест – именно она упоминалась как место крещения Христа в записях паломников времен Византийской империи. Также учеными были обнаружены ступени, ведущие к воде. Исследователи полагают, что именно на этих ступенях Иисус Христос оставлял одежду перед таинством крещения.

К месту крещения ведет тропа. Кустарники когда-то росли здесь непроходимой стеной. В зимнее время в купели старого русла реки собирается немного воды, но к лету озерцо полностью высыхает. Спуск закрыт для паломников в любое время года. Неподалеку от места крещения находится пещера, где жил Иоанн Предтеча. Апостолы Матфей и Марк указали в Евангелиях, что Иоанн проповедовал в пустыне Иудейской, у Мертвого моря. Иоанн Богослов уточнил, что когда-то это место называлось Вифавар и находился за Иорданом. Именно сюда в 30-летнем возрасте пришёл Иисус Христос, чтобы принять крещение – об этом говорится в Евангелии от Луки. В этих местах пророк Илия вознесся на небо.

Как известно, Иоанн жил в местах, где вознесся Илья-пророк. То есть именно отсюда ветхозаветного пророка унесла живым на небо огненная колесница. А до этого, согласно Ветхому Завету, пророки Илия и Елисей переходили реку Иордан посуху. Здесь же за 12 веков до крещения Господнего сформировались двенадцать племён Израиля, перешли Иордан и заселили Землю Обетованную. Первое чудо на реке произошло, когда израильтяне, следуя за Иисусом Навином с Ковчегом Завета посуху перешли Иордан. В эти же места уже в раннехристианские времена ушла оплакивать свои грехи Мария Египетская – известная блудница и великая раскаявшаяся грешница, которая 47 лет молила Господа о прощении и питалась лишь листвой и травой. Ежегодно к святому месту стекается множество паломников. Сегодня в районе раскопок проложены дорожки, оборудовано место для омовения, а неподалеку построен паломнический центр. Место для омовения в водах реки Иордан. За невидимой границей со стороны Иордании следят несколько военных с автоматами. Со стороны Израиля наблюдающих заметно не было – возможно, велось скрытое наблюдение. Со стороны Иордании к месту крещения и омовения можно попасть в любое время. Но со стороны Израиля есть ограничения - в зависимости от военного положения, так как это палестинская территория. Говорят, на Крещение и Пасху Иордания открывает границу для Израиля, чтобы паломники могли поклониться святыням. От израильского берега до берега Иордании – около 10 метров, граница проходит по реке и ничем не обозначена. Вода в реке Иордан коричневая и очень мутная из-за быстрого течения, которое размывает глину и несет ил. Но если набрать воду в бутылку и дать немного постоять, примеси оседают, и вода становится прозрачной. Анна Горпинченко, "ТВ Плюс".