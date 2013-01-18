Жадан і «Собаки» вирушають у «Лютий тур»

Сергій Жадан і гурт «Собаки в космосі» вирушають у «Лютий тур».

Проект дасть кілька концертів, де виконає як старі, відомі речі, так і цілком нові композиції, створені спеціально для цього туру.

8 лютого, Луганськ, «Чілаут Донбас», вул. Леніна, 48. Початок о 19 00

9 лютого, Донецьк, «Gung’Ю’bazz bar», бульвар Шевченка, 3. Початок о 20:00

10 лютого, Дніпропетровськ, Арт-кафе «Невідомий Петровський», вул. Набережна Леніна, 15 А. Початок о 19.00

21 лютого, Харків, Арт-клуб «Корова», вул. Петровського, 37. Початок о 20.00

1 березня, Полтава, Пивниця «Сто доріг», вул. П.Комуни, 18. Початок о 19.30

2 березня, Київ, Арт-паб «Бочка», вул. Верхній Вал, 22. Початок о 20.00

Сергій Жадан та харківський панк-ска-гурт «Собаки в космосі» працюють разом уже 6 років. 2008-го харків’яни видали свій перший спільний альбом — «Спортивний клуб армії». З того часу проект було презентовано слухачам у різних містах України, а також Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії та Росії. Влітку позаминулого року вийшов новий сингл Жадана та Собак — «Радіо Харків». Саме з цього синглу й розпочалася робота над новим диском, яка на сьогодні набула свого логічного завершення у вигляді нового альбому – «Зброя пролетаріату». Музиканти працювали над записом у харківській студії «SRS Studio», зі звукооператором Володимиром Філатовим, котрий писав і перший альбом колективу. Диск вийшов минулої осені.

З часів роботи над першим альбомом звучання проекту зазнало суттєвих змін. Від ліричних балад та сатиричних композицій колектив перейшов на брудніший, більш динамічний звук та гостросоціальну лірику. Сьогодні музиканти грають соціальний диско-панк, поєднуючи жорстке гітарне звучання з ідеологічною складовою марксизму, а героями нових пісень СЖ та СВК є всіма пізнавані персонажі — працівники адміністрації президента, депутати Верховної Ради, представники середнього та малого бізнесу, клерки обласних, районних та селищних рад. В цілому ж проект і надалі виконує життєствердну музику для протестного електорату, зазначають організатори туру.

Більше інформації - тут.