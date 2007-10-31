Лауреатом премії “Фундації Антоновичів” став львівський історик

Лауреатом престижної наукової премії “Фундації Антоновичів" цього року став львівський історик Ярослав Грицак

Премію приватної Фундації з 1982-го року присуджують рішенням спеціального журі, до складу якого входять, зокрема, американські наукові кола українського походження. За 27 років її отримали понад 50 українських літераторів та науковців.

Із 1991року вручення відбуваються у львівському Оссолінеумі - науковій бібліотеці імені Василя Стефаника.

Першу відзнаку отримав у Нью-Йорку поет і письменник Василь Барка. Лауреатами також були Збіґнев Бжезінський та Юрій Андрухович.

Василь Стус не зміг одержати премії з рук у руки, бо сидів у радянському таборі.

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