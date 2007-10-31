Традиційні Булгаківські читання відбулися в Києві

Другий день Міжнародного булгаківського фестивалю пройшов у Києві. У театрі на Подолі відбулися вже традиційні Булгаківські читання. Вперше за час існування фестивалю актори театру читали не лише уривки з творів майстра. Цього разу на сцену вийшли київські письменники-фантасти, які називають себе послідовниками Булгакова.

Куди все ж таки летить Маргарита? Саме це вирішили дослідити організатори Булгаковських читань.

Сергій Сипливий, режисер "Булгаківських читань": "Она летит в Днепр. Пред балом она решила пройти обряд раскрещения....после этого она становиться темной королевой".

Нове бачення "булгаківських читань": поєднати минуле і сучасне. Організатори фестивалю шукали з-поміж київських фантастів послідовників автора знаменитого містичного роману. І стверджують що знайшли.

Тимур Литовченко, письменник: "Ми вважаємо себе його послідовниками. І хоча Булгаков робив це у Москві...ми будемо тутт проводити його лінію".

Наталя Гайдамака, письменниця: "Там справді є багато паралелей, є про що говорити".

Організатори фестивалю запевняють: надалі День булгаківських читань буде більш демократичним. А саме - читати Булгакова зі сцени зможе кожен поціновувач його творчості, і що головне, не обов`язково професійний актор.

5 канал