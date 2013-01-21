Анти-премію «Золота булька» отримав Дереш

Експерти «ЛітАкценту року – 2012» оголосили результати книжкового рейтингу.

Переможцем у номінації «Художня література» став Олег Лишега зі збіркою «Великий міст». У номінації «Літературознавство» нагороду виборола Віра Агеєва з книжкою «Мистецтво рівноваги. Максим Рильський на тлі епохи».

Анти-премію «Золота булька» отримав Любко Дереш за роман «Голова Якова».

Нагадаємо, що фіналістами рейтингу 2012 року також були:

Номінація «Художня література»

Юрій Винничук. Танго смерті

Михайло Слабошпицький. Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші

Номінація «Літературознавство»

Марія Ревакович. Persona non grata. Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність

Богдан Рубчак. Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу

До журі експертів цього року ввійшли відомі українські літературознавці, літературні критики й письменники – Володимир Панченко (шеф-редактор «ЛітАкценту»), Євген Нахлік, Григорій Гусейнов, Тетяна Трофименко, Ірина Шувалова та Ярина Цимбал.

Цього року премію вручили вп’яте. Нагадаємо, раніше переможцями рейтингу «ЛітАкцент року» ставали Петро Мідянка і Марко Павлишин (2008), Володимир Рутківський і Роман Піхманець (2009), Андрій Содомора та Ірина Макарик (2010), Юрій Щербак і Лариса Мірошниченко (2011).

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