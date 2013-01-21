Анти-премію «Золота булька» отримав Дереш
Рейтинг «ЛітАкцент року – 2012»
Експерти «ЛітАкценту року – 2012» оголосили результати книжкового рейтингу.
Переможцем у номінації «Художня література» став Олег Лишега зі збіркою «Великий міст». У номінації «Літературознавство» нагороду виборола Віра Агеєва з книжкою «Мистецтво рівноваги. Максим Рильський на тлі епохи».
Анти-премію «Золота булька» отримав Любко Дереш за роман «Голова Якова».
Нагадаємо, що фіналістами рейтингу 2012 року також були:
Номінація «Художня література»
Юрій Винничук. Танго смерті
Михайло Слабошпицький. Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші
Номінація «Літературознавство»
Марія Ревакович. Persona non grata. Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність
Богдан Рубчак. Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу
До журі експертів цього року ввійшли відомі українські літературознавці, літературні критики й письменники – Володимир Панченко (шеф-редактор «ЛітАкценту»), Євген Нахлік, Григорій Гусейнов, Тетяна Трофименко, Ірина Шувалова та Ярина Цимбал.
Цього року премію вручили вп’яте. Нагадаємо, раніше переможцями рейтингу «ЛітАкцент року» ставали Петро Мідянка і Марко Павлишин (2008), Володимир Рутківський і Роман Піхманець (2009), Андрій Содомора та Ірина Макарик (2010), Юрій Щербак і Лариса Мірошниченко (2011).