У Криму пройшов фестиваль лялькових театрів

З аншлагом пройшов другий фестиваль дитячих лялькових театрів "Маленька країна" у Балаклаві.

Чотири дні там тривали вистави семи театральних колективів з Криму та Санкт-Петербурга.

Спектаклі відрізнялися один від одного як подачею, так і тематикою. Трупи використовували класичні французькі маріонетки та незвичні сицилійські, якими керують за допомогою одного штока.

Різнилися і теми спектаклів – від суто особистих до глобальних екологічних проблем. За символічні 5 гривень за квиток можна було залишатися і на наступну виставу.

Головна мета фестивалю – відродити інтерес до дитячих театрів, більшість яких закрилися у перші роки незалежності, а ті, що залишилися, тримаються переважно на ентузіазмі колективів.

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