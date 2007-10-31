У Києві презентували німецький погляд на історію України

Напередодні в інституті Гетте у Києві відбулася презентація українського перекладу книги відомого німецького історика Андреаса Каппелера Мала історія України.

Мала історія України – це науково-популярна книга, яка мала познайомити західноєвропейських читачів з основними подіями української історії від Київської Русі до становлення держави Україна.

Книга представляє своєрідний погляд ззовні неупередженого фахівця на українську історію, вона написана іноземцем і для іноземців.

Основний лейтмотив твору– «українці» - це не «росіяни» і вони мають свою історію, хоча тісно пов’язану з історією Росії.

Водночас, на думку автора книги, історію України останніх трьох століть неможливо зрозуміти без історії російського і радянського імперіалізмів.

У книзі Андреаса Каппелера, Україна - поліетнічна і мультикультурна країна. Автор запропонував розглядати українську історію, «як історію простору , в якому жили українці, складаючи більшість населення».

Андреас Каппелер – відомий німецький історик, геополітик, професор Віденського університету, який присвятив значну частину своєї наукової діяльності українській історії. Праці Каппелера користуються надзвичайною повагою і мають великий вплив серед політиків і науковців всього світу.

Він один з небагатьох західних істориків неукраїнського походження, для якого Україна не виступала частиною Росії.

Кореспондент.net