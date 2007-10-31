У Бухаресті відкрито український Культурно-інформаційний центр

Як повідомляє прес-служба Президента України, Віктор Ющенко взяв участь у церемонії відкриття українського Культурно-інформаційного центру в Бухаресті. У своєму вітальному слові Глава держави відзначив важливість цієї події в контексті розвитку двосторонніх відносин між Україною та Румунією.

На переконання Президента, дві країни, безумовно, мають бути партнерами у вирішенні питань, пов`язаних із культурним життям наших народів і задоволенням національних потреб діаспор.

В. Ющенко підкреслив, що під час двосторонніх зустрічей, які були проведені в рамках його офіційного візиту, обговорювалося належне забезпечення прав української громади в Румунії та румунської в Україні. «Ми знімемо всі проблемні питання, які стосуються забезпечення прав національних меншин», – зауважив Президент України. Він підкреслив, що під час спільного засідання першої Українсько-Румунської Президентської комісії цьому питанню, зокрема, було приділено значну увагу.

Через 30 днів, за словами Глави держави, сторони домовилися підготувати і обмінятися відповідними ініціативами стосовно української та румунської діаспор. «Ми домовилися, що Президенти беруть під особистий контроль ці питання. Вони належать до наших національних пріоритетів», – сказав Віктор Ющенко у коментарі журналістам після завершення церемонії.

Президент також запевнив представників української громади в Румунії, що вони постійно відчуватимуть повноцінну підтримку нашої держави. «Україна все зробить для того, щоб ви почувалися гідно і комфортно», – підкреслив Глава держави.

Президент України оглянув приміщення інформаційного центру, зокрема, бібліотеку і комп’ютерний клас.