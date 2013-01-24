Моніка Белуччі з чоловіком залишають Францію

Відома італійська актриса Моніка Белуччі і її чоловік, французький кіноактор Венсан Кассель вирішили переїхати з Парижа до Ріо-де-Жанейро.

Багато журналістів пов`язують від`їзд пари з податком для багатих, який Конституційний суд Франції вже визнав таким, що не відповідає Основному закону країни, повідомляє ІТАР-ТАСС.

При цьому, «зоряна» пара стверджує, що їх просто надихає Бразилія.

Напередодні стало відомо, що екс-президент Франції Ніколя Саркозі також має намір залишити батьківщину і перебратися до Лондона, куди планує перевести свої капітали.

За даними британських ЗМІ, Н.Саркозі збирався остаточно виїхати з Франції ще влітку. На це вказують папери, які поліція виявила під час обшуку в резиденції політика в липні минулого року.

Як відомо, французький актор Жерар Депардьє вирішив змінити місце проживання після податкової реформи нового Президента Франції Франсуа Олланда, який мав намір ввести податок у розмірі 75% на доходи, що перевищують мільйон євро на рік.

6 січня Президент Росії Володимир Путін вручив Ж.Депардьє паспорт громадянина РФ.