Католицька церква відзначає свято Всіх Святих

Два перших листопадових дні в католицькій церкві присвячені пам`яті покійних: День Усіх Святих (1 листопада) і День поминання покійних (2 листопада) слідують один за одним.

Свято має глибоке язичницьке коріння. Близько двох тисяч років тому кельтські племена в цей час святкували настання нового року, напередодні якого відзначалося свято Самбейн. Це перехідний час вважався часом чарівним і містичним. Згідно з переказами, в ці дні в світ людей приходять чарівні істоти сиди, часто вороже налаштовані до людей. Вважалося також, що душі померлих цього дня повертаються у свої оселі і вимагають жертовної їжі у живих. Приблизно в цей же час (наприкінці жовтня) стародавні римляни відзначали два свята - Фералії, присвячене пам`яті покійних, і дні Помони, богині деревних плодів. Такий збіг дат сприяв збереженню традиції поминання померлих і після повсюдного розповсюдження християнства. Свято зрослося в народній свідомості зі святом церковним. Так з`явився День Усіх Святих, який досі святкується католицькою церквою 1 листопада. Цього дня католики йдуть на кладовища, часто з молитвами і співами, упорядковують могили, ставлять запалені свічки.

Переддень Дня Всіх Святих - Хеллоуїн (спотворена староанглійська назва від All hallow ees - Меса всіх святих). Язичницькі уявлення про сидів й середньовічній християнській свідомості перетворилися на уявлення про нечисту силу, що виходить цього дня лякати благочестивих обивателів. Саме тому Хеллоуїн уподобали відьми, що обов`язково влаштовували цього дня шабаш. Щоб відлякати духів, у вікна виставляли порожній гарбуз із вирізаними очима і ротом і свічкою всередині. Традиція збереглася і до наших днів. Хеллоуїн ще зовсім недавно широко святкувався лише в США і Канаді, а зараз набуває все більшої популярності в Європі.