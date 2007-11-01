ЮНЕСКО не збирається визнавати Голодомор в Україні геноцидом?

Сьогодні в Парижі починається останній етап 34-ої сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. У порядку денному стоїть голосування по резолюції про визнання голодомору на Україні 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Проте в остаточному тексті резолюції "слова `геноцид` не буде". Про це "Коммерсанту"повідомив посол однієї із західноєвропейських держав в Україні. Побоюючись погіршення відносин з Росією, представники лівих політичних сил підтримують зміни в документі. Тим часом праві партії і українознавці виступають категорично проти коригування. У Міністерстві закордонних справ видання повідомили, що офіційний Київ готовий на редакційні правки в резолюції і відсутність слова "геноцид".

Завідувач відділом національних меншин департаменту культурно-гуманітарної співпраці Міністерства закордонних справ (який займався розробкою тексту документа) Володимир Шкуров не зміг учора повідомити, чи залишилося слово "геноцид" в резолюції після коригування її робочою групою і комісією конференції. "Враховуючи те, що йдеться про світову організацію, мені здається, це слово буде не дуже доречним. Взагалі, складно уявити це слово в будь-якому документі ЮНЕСКО, оскільки це неполітична організація", - сказав пан Шкуров.

Резолюція ЮНЕСКО, що закликає поширювати знання про голокост і боротися зі всіма формами заперечення голокосту, була одноголосно прийнята 25 жовтня 2007 року. Документ прийняли після резолюцій про заходи пам’яті про голокост і про його заперечення, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН в 2005 і 2006 роках. Резолюція ЮНЕСКО про визнання геноциду вірменського народу на даний момент знаходиться на стадії обговорення.

Президент Віктор Ющенко добивається визнання голодомору 1932-1933 років на Україні геноцидом українського народу з моменту вступу на посаду. Глава держави неодноразово заявляв, що за заперечення даного факту готовий встановити кримінальну відповідальність. У березні 2007 року Віктор Ющенко підписав указ про створення при президентові України координаційної ради з метою забезпечення належної організації і проведення заходів у зв`язку з 75-ми роковинами голодомору. З 2005 року в пам`ять жертв геноциду і політичних репресій в Києві щорічно проводиться акція "Запали свічку". Цього року вона відбудеться 24 листопада. 2008 рік планується оголосити роком пам`яті жертв голодомору 1932-1933 років. На минулому тижні президент назвав вже проведену підготовку до запланованих заходів незадовільною і оголосив догану 10 губернаторам.