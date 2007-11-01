Буша розсмішив костюм Чейні на Хеллоуін
Темний бік Сили
Президент США Джордж Буш повідомив, що вранці в середу запитав віце-президента Річарда Чейні про те, який костюм він підготував до свята "нечистої сили" Хеллоуін, який святкують у країні 31 жовтня.
|Річард Чейні. Фото АР
Учасники засідання відразу зрозуміли, що Буш і Чейні мали на увазі прізвисько "Дарт Вейдер", що на закріпилося за віце-президентом, - зловісного і похмурого персонажа, символу "темної сили" і "імперії зла" з фантастичної голлівудської кіноепопеї "Зоряні війни".
|Лабрадори ретривери Діка Чейні теж готувалися до Хеллоуїну. Фото АР
Іноді люди дивляться на мою поведінку і кажуть: він є Дартом Вейдером адміністрації (США)", - іронічно сказав Чейні в червні в ефірі телекомпанії Сі-ен-ен.
Реакція Чейні була викликана запитанням під час інтерв`ю, коли телеведучий Ларрі Кінг нагадав про те, що дуже багато критиків нинішнього віце-президента США вважають його "темною і похмурою силою в адміністрації, яка сповідує секретність за всяку ціну".