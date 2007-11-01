В український прокат виходять нові фільми

1 листопада, в четвер, традиційний прем`єрний день в кінотеатрах країни, в український прокат виходять фільми: Королівство, Фей Грим, Гангстер, Кулі люті, Бі Муві: Медова змова, 1612.

Королівство - американський екшн Пітера Берга про урядових агентів США, які вирушають до близькосхідного регіону, щоб розслідувати обставини теракту на одному з американських об`єктів. Агентам не тільки доведеться звикнути до нових умов роботи, але й освоїтися в іншій державі, де не існує законів і правил.

Актори: Джеймі Фокс, Дженніфер Гарнер, Кріс Купер

Фей Грим - сатиричний шпигунський тріллер Хела Хартлі, продовження комічної притчі Генрі Фул. Коли Генрі Фул остаточно зник з їхнього життя, брат і сестра Грим знов почули його ім`я. До Фей звертаються з ЦРУ з проханням розшукати важливі компрометуючі уряд документи, що належали її чоловікові. Фей погоджується на це в обмін на звільнення брата з в`язниці. Так починається її біг наввипередки із спецслужбами чотирьох країн. Фей необхідно першою розшукати Генрі Фула.

Актори: Паркер Поузі (Parker Posey), Джеф Голдблум

Гангстер - кримінальний екшн Рідлі Скотта. 1970-і роки. Наркобарон Френк Лукас ввозить до Гарлема наркотики, ховаючи їх в трунах американських солдатів, що загинули у В`єтнамі.

Актори: Дензел Вашингтон, Рассел Кроу, Куба Гудінг-мл., RZA, Джош Бролін.

Кулі люті - американський бойовик Бена Гаранта про обдарованого гравця в пінг-понг Ренді Дайтоне, який зганьбився на світовій арені і змушений заробляти, виступаючи в шоу в Лас-Вегасі. Але шанс на повернення в світ великого спорту йому надає ЦРУ. Треба лише взяти участь в підпільному турнірі, який проводить у себе в маєтку кримінальний авторитет Фанг.

Актори: Мегі Кью, Крістофер Уокен, Паттон Освальт, Девід Кехнер

Бі Муві: Медова змова - анімаційний мультфільм Dreamworks

(Мадагаскар, Шрек), Баррі, який розповідає про бджолу, яка, дізнавшись, що люди їдять мед, вирішує подати на людство до суду. Баррі летить до Нью-Йорка, знайомиться з флористкою і потрапляє на шоу Ларрі Кінга.

1612 - російський блокбастер Володимира Хотиненка про часи Смути на Русі очима царського служки, що підглянув розправу над вдовою і сином Бориса Годунова.

Актори: Михайло Пореченков, Марат Башаров, Артур Смольянінов, Олександр Балуєв, Петро Кислов, Міхал Жебровський, Віолета Давидовська, Валерій Золотухін, Данило Співаковський

Корреспондент.net