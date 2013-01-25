У Садибі Мурашка в Києві провалився дах

У Києві в будинку на Малій Житомирській, 14, що входить до комплексу пам’ятки історії та архітектури місцевого значення Садиби Мурашка, провалився дах.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби народного депутата України, голови підкомітету з питань охорони та популяризації культурної спадщини Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Олександра Бригинця.

Згідно з повідомленням, народний депутат отримав відповідь від Головного управління охорони культурної спадщини КМДА на свій запит щодо стану вказаної пам`ятки, де зазначено, що комплекс будівель-пам’яток Садиби Мурашка знаходиться в аварійному експлуатаційному стані і що стан будівель погіршується, можливе раптове руйнування окремих конструкцій.

О.Бригинець звертає увагу, що відповідно до складеного Акту візуального обстеження пам’яток історії і архітектури – будинків за адресами: вул. Мала Житомирська, 12а, 12б, 14, 14а, 14б у Шевченківському районі Києва, в зазначених будинках виявлені прогресуючі наскрізні вертикальні і косі тріщини в несущих зовнішніх і внутрішніх стінах та перегородках; перекоси дверних та віконних отворів; прогини, перекоси, обвали перекриттів. Приміщення будинку завалені сміттям, панує безлад та антисанітарія. А в одному з будинків обвалилася частина даху.

«Стан, в якому перебуває Садиба, відповідає стану та іміджу київських політиків. Неможливо змінити Київ на краще, поки не буде влади, яка розумітиме, наскільки важливо берегти Садибу Мурашка та інші схожі об’єкти. Немає іншого способу покращити в очах киян ставлення до столичних чиновників, ніж самим чиновникам відчути і зрозуміти, як важливо першочергово зшивати тонку матерію нашої історії та культури», - заявив О.Бригинець.

Він переконаний, що для проведення протиаварійних ремонтних робіт у будівлях за вказаними адресами необхідно вжити першочергових консерваційних заходів. Це допоможе припинити подальшу руйнацію будинків (особливо в зимово-весняний період). Крім того, потрібно розробити проектну документацію, яку необхідно погодити відповідним органом охорони культурної спадщини, з врахуванням концепції виведення з аварійного стану конструктивних елементів будинків.

Як зазначається в повідомленні, будинок за адресою вул. Мала Житомирська, 12а, рішенням виконавчого комітету Київради народних депутатів від 22 листопада 1982 р. №1804 включено до переліку пам’яток історії та архітектури місцевого значення. Флігель за адресою вул. Мала Житомирська, 12б, наказом ГУ культурної спадщини від 10 червня 2011 р. №10/34-11, включено до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Садиба житлова родини Мурашків по вул. Мала Житомирська, 14 (будинки 14, 14а, 14б) наказом Міністерства культури і туризму України від 3 лютого 2010 р. №58/0/16-10 занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення.

Будівлі знаходяться в Центральному історичному ареалі м. Києва, яке затверджено Списком історичних населених місць України, в межах архітектурної охоронної зони та в межах зони регулювання забудови І категорії.