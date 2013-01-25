Азарова закликають врятувати книгарню "Знання"

Громадські активісти вимагають від прем’єр-міністра України Миколи Азарова врятувати книгарню “Знання”, яка знаходиться в центрі Києва, на Хрещатику, 44.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час акції на захист київських книгарень біля книгарні “Знання”.

“Ми вимагаємо від прем’єр-міністра негайно втрутитися у ситуацію з книгарнями і зробити все, щоб “Знання” було відновлено”, - сказав голова правління “Молодіжного руху Києва” Арсеній Пушкаренко.

Він наголосив, що на кінець 2010 року із 80 книжкових магазинів, що існували в Києві за часів Радянського союзу, 66 вже було знищено.

Громадські активісти також вимагають розробити державну програму для підтримки державних книгарень, де розповсюджуватимуться книги українських письменників.

А.Пушкаренко висловив переконання, що закриття книгарні “Знання” - останньої на Хрещатику - символ того, що “книгарень більше немає”.

“Очевидно, що тут буде черговий банк або ще якась чергова непотрібна річ, їх у нас і так на кожному квадратному метрі по 5-6 екземплярів”, - сказав він.

Учасники акції роздають журналістам та перехожим книги українських письменників із підписами авторів, які підтримують ініціативу громадських активістів.

Крім того, учасники акції планують зібрати, принаймні, кілька сотень підписів під зверненням до М.Азарова, та передати йому це звернення у понеділок, 28 січня.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня 2012 року на той час голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець заявив, що приміщення на вул. Хрещатик, 44, де знаходилась книгарня «Знання», продано приватному власнику.

Реагуючи на цю інформацію в ЗМІ, КМДА поінформувала, що приміщення магазину «Знання» було продано у 2009 році рішенням депутатів Київради.

У квітні ц.р. міська влада заявила, що звертатиметься до нових власників приміщення з пропозицією зберегти профіль закладу.

У приміщенні на вул. Хрещатик, 44, розпочали ремонт. Магазин закритий з весни ц.р.

4 жовтня 2012 року в КМДА повідомили, що в Головному управлінні комунального майна Київської міської держадміністрації не підтверджують, що новий власник приміщення магазину “Знання” на Хрещатику, 44 після завершення в ньому ремонту знову відкриє книгарню.

“Ми до них зверталися (до нових власників) з проханням зберегти профіль магазину, але відповіді не отримали”, - процитувала прес-служба КМДА слова керівника ГУ комунальної власності Дмитра Парфененка.

В управлінні не назвали нових власників, але уточнили, що приміщення перепродавалось. Спочатку його рішенням Київради було продано трудовому колективу ТОВ «Книжковий магазин «Знання» і в документі не оговорювалось, що буде збережено профіль закладу. Після чого площі були перепродані новому власнику. Також в КМДА повідомили, що питанням законності продажу цього приміщення займалася прокуратура, але не виявила ніяких порушень купівлі-продажу.

На цей час об’єкт вже не в комунальній власності і міська влада не може вплинути на рішення приватного власника закладу щодо збереження там функціонування магазину-книгарні.